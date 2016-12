13:45 - Un terremoto di magnitudo 5.9 di ha colpito l'isola giapponese di Honsu, nella zona dove si trova la centrale di Fukushima, teatro del più grave incidente nucleare dopo Chernobyl. Secondo quanto emerso, non è stato diramato l'allerta tsunami e al momento non ci sono indicazioni di vittime o danni. La Tokyo Electric Power, proprietaria della centrale, ha detto che sul sito non sono segnalate irregolarità.