Fuga di gas, 8 morti in Thailandia

Almeno 8 persone sono morte a Bangkok, in Thailandia, per una fuga di gas durante i lavori di ristrutturazione dell'impianto antincendio di un palazzo. L'incidente è avvenuto presso la sede centrale della Siam Commercial Bank: le vittime sono lavoratori dell'impresa che stava compiendo la ristrutturazione, morti per asfissia. Le operazioni di soccorso sarebbero state ostacolate dalle porte di sicurezza della banca.