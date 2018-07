Ft: Commissione Ue ipotizza di pagare Stati che accolgono migranti

Bruxelles offrirà ai governi europei 6mila euro per ogni migrante salvato nel Mediterraneo e accolto nel proprio Paese, fino a un massimo di 500 persone. Sarebbe questa, secondo il Financial Times, una delle proposte che la Commissione Ue presenterà mercoledì, insieme a quella di "centri controllati" per gli Stati membri che decidano di allestirli sul loro territorio. Con la proposta, l'Ue "si augura di persuadere il governo italiano a fare di più".