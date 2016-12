Frodi alle compagnie aeree, 140 persone arrestate in 42 Paesi

Una maxioperazione dell'Europol ha portato all'arresto di 140 persone per frodi ai danni di 74 compagnie aeree: 43 i Paesi coinvolti. Al blitz hanno partecipato anche Interpol Singapore e Ameripol Bogotà. Le persone arrestate, in possesso di biglietti aerei acquistati con carte di credito false o rubate, sono coinvolte anche in altri delitti, come traffico di esseri umani, droga, terrorismo e cybercrimine.