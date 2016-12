Francoforte, il suo volo è in ritardo: il passeggero si infuria e picchia i poliziotti

Era appena stato informato dell'ennesimo ritardo del suo volo, e non è riuscito a trattenere la rabbia. Un inglese, all'aeroporto di Francoforte, ha quindi deciso di prendere a calci e pugni due poliziotti dello scalo. Il 38enne ha prima litigato con un impiegato, ma subito dopo ha esploso la sua furia contro gli agenti. Pur riuscendo a vincere il confronto fisico con due, è successivamente arrivato un terzo vigilante che lo ha fermato con un taser, un'arma che utilizza l'elettricità per paralizzare il corpo. Il 38enne ha giustificato il suo attimo di pazzia dicendo che era molto preoccupato per la moglie, che soffre di problemi di circolazione. Il filmato della rissa è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Schwesta Ewa, una rapper polacca.