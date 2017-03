Francia, violento scontro tra sciatori: muore un italiano, grave britannico

Uno sciatore italiano è morto scontrandosi con un britannico di 33 anni sulla pista della stazione sciistica delle Deux Alpes nel dipartimento dell'Isère, nelle Alpi francesi. La vittima, 52 anni, stava scendendo da una pista blu, classificata come facile, a 2.600 metri di altitudine, ma lo scontro è stato molto violento. Per l'italiano non c'è stato nulla da fare: è deceduto per arresto cardio-circolatorio. La Gendarmeria ha aperto un'inchiesta.