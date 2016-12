Francia, verso proroga stato d'emergenza fino al termine di Euro2016

Il governo francese proporrà una proroga di altri due mesi dello stato di emergenza in vigore dall'attacco terroristico del 13 novembre. Lo ha annunciato il premier francese, Manuel Valls. Ciò significherebbe l'estensione della misura fino al termine di Euro2016, i campionati europei di calcio in programma proprio in Francia dal 10 giugno al 10 luglio.