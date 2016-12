Francia, Valls: "Lo stato di emergenza sarà prolungato a gennaio"

Il Primo ministro francese Manuel Valls ha dichiarato che lo stato di emergenza in Francia sarà "senza dubbio prolungato di qualche mese" a gennaio, in vista delle presidenziali. "E' difficile oggi porre fine allo stato di emergenza", ha spiegato. Il provvedimento, che entrò in vigore dopo gli attacchi del 13 novembre 2015, è stato già prorogato di sei mesi a fine luglio.