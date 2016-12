Francia, Valérie Trierweiler: "Troppo sexy per il mio ex" e il web si scatena

"Sono troppo sexy per il mio ex". Valérie Trierweiler , in piena notte, ha postato sul suo profilo Twitter un selfie con t-shirt scollata e frase non tanto sibillina. La giornalista continua a lanciare frecciate al suo ex dopo la rottura della relazione a causa del presunto tradimento di François Hollande con l'attrice Julie Gayet . E sul web l'ironia dilaga.

Migliaia di persone hanno commentato sui social il post di Valérie Trierweiler tanto che l'ex first lady, alle 6.30 di mattina, è intervenuta con un tweet chiarificatore: "Non vi scatenate, non fate interpretazioni malevole, era solo una battuta durante una cena fra amiche".



La giornalista non deve aver ancora digerito del tutto la fine della storia con il presidente francese. Nel gennaio 2014, a seguito dello scoop della rivista Closer che pubblicò la notizia, corredata da foto, di una relazione extraconiugale tra François Hollande e l'attrice Julie Gayet, la coppia dell'Eliseo entrò in crisi. Valérie Trierweiler, venuta a conoscenza della pubblicazione, si sentì male e fu ricoverata in ospedale.



Fece seguito un sms agguerrito a febbraio 2014, Valérie Trierweiler avrebbe scritto all'ex: "Ti distruggerò come tu hai fatto con me" e la pubblicazione di un libro rivelazione nel quale la giornalista ha raccontato i segreti della sua vita da first lady.