Francia, valanga sulle Alpi: tre morti Tra loro anche un alpinista italiano

La valanga ha travolto un gruppo di sciatori, forse otto, nel massiccio degli Ecrins. E' successo a 3.484 metri d'altezza, nel comune di Pelvoux, sul colle Emile Pic, al di sopra del rifugio degli Ecrins.



Una persona, trasportata in elicottero all'ospedale di Grenoble, è in rianimazione, vittima di un arresto cardiaco respiratorio, in stato di "urgenza assoluta".



Le operazioni sono state condotte dalla squadra della gendarmeria specializzata nei soccorsi in alta montagna di Briancon, nell'Isére, insieme con i soccorritori di Grenoble e Modane, in Savoia. Nel luogo della valanga il vento soffiava a oltre ottanta chilometri orari, complicando le ricerche.



Le autorità, intanto, hanno fermato due uomini di nazionalità austriaca: secondo il procuratore Raphael Balland i due si presentavano come "guide".



Altre due vittime in un fuori pista - Praticamente in simultanea, la morte di altri due sciatori fuori pista. "Viviamo una giornata nera nelle Hautes-Alpes perché oltre alla valanga abbiamo avuto nella stessa giornata due sciatori morti durante una sciata fuori pista", ha riferito il prefetto, aggiungendo: "Tutto lascia pensare che abbiano urtato le rocce e siano caduti". Per loro non c'è stato nulla da fare.