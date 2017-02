Francia, valanga a Tignes travolge 9 persone: almeno quattro morti

Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori nel settore fuoripista di Toviere, a Tignes, in Francia. Secondo le prime informazioni 9 persone sono rimaste sotto la neve: le vittime confermate sarebbero quattro, un'altra persona è in rianimazione, un'altra è viva. I soccorritori che si sono mossi da Courchevel e da Modane - come riporta Le Dauphiné Liberé - sono alla ricerca degli altri tre sciatori.