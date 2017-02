Francia, valanga a Tignes gruppo di sciatori: quattro morti

Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori nel settore fuoripista di Toviere, a Tignes, in Francia. Quattro le vittime: il 59enne maestro di sci, un padre di famiglia 48ene, il figlio 15enne e il figliastro 19enne. Salva invece una quinta persone, che all'ultimo momento si è staccata dal gruppo tornando in pista e salvandosi. Per le autorità ci sono "buoni motivi di pensare che non vi siano altre vittime".