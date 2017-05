Affluenza alle 17 in calo - Affluenza in netto ribasso al ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi alle 17: ha votato il 65,3% degli aventi diritto, contro il 69,4% del primo turno e contro il 70,59% del ballottaggio 2012.



Media Belgio: "Avanti Macron con il 62-67%" - La radio-tv pubblica francofona belga Rtbf rivede al rialzo il vantaggio di Emmanuel Macron su Marine Le Pen: secondo "4 istituti", riferisce su twitter e sul suo sito web, il candidato centrista sarebbe tra il 62 e il 67% dei voti



L'attacco hacker - Vigilia della consultazione avvelenata dagli hacker che hanno rubato 9 giga di mail dello staff di Macron. In Francia, nonostante il divieto imposto dalla commissione di controllo elettorale, non si è arrestata la diffusione dei documenti ad opera di siti russi.



La minaccia terroristica - Il colpo al candidato favorito ha aggiunto tensione ad una campagna che si è svolta, per la prima volta, in una Francia in stato d'emergenza. Il clima è tesissimo soprattutto dopo le minacce dei militanti dell'Isis, che sulla versione francese del magazine Rumiyah hanno invitato i musulmani francesi a "uccidere i candidati al ballottaggio per le presidenziali in Francia e il personale nei seggi".



Allarme sicurezza, evacuata per circa un'ora la spianata davanti al Louvre - La spianata di fronte al Louvre è stata evacuata per un allarme sicurezza, dopo il ritrovamento di un pacco sospetto nella zona della sala stampa. Dopo circa un'ora, al termine dei controlli, l'allerta è rientrata.