Francia, urne aperte per primarie socialiste: attesi 2,6 mln elettori

Con un'affluenza che certamente non raggiungerà le cifre delle primarie del centrodestra di novembre, in cui Fillon è stato scelto come candidato presidenziale, i francesi di sinistra hanno tempo fino alle 19 per decidere se recarsi nei oltre 7.530 seggi elettorali del Paese.



Nonostante iscriversi per votare alle primarie sia facile (basta un euro e la firma su una dichiarazione) la disillusione degli elettori di sinistra verso i socialisti francesi è dilagante. Prova ne è il fatto che, se oggi si tenessero le presidenziali, qualsiasi candidato socialista in corsa non passerebbe al secondo turno, secondo quanto rivelano i sondaggi.



Manuel Valls, ex premier, parte come grande favorito con il 34% delle intenzioni di voto, nonostante il suo sostegno sia venuto meno nel tempo per essere stato il numero due dell'impopolare presidente Hollande. Nato a Barcellona, di 54 anni, Valls afferma di incarnare l'idea di una Repubblica forte, giusta e laica che non fa promesse che sa di non poter mantenere (facendo riferimento alla controversa misura del reddito universale lanciata dall'avversario Benoît Hamon).



Hamon, dal canto suo, ex ministro dell'Istruzione, è riuscito a porre al centro del dibattito elettorale la sua idea di un reddito minimo di 750 euro per tutti i francesi maggiorenni. Secondo i sondaggi, Hamon lotta per il secondo posto con l'ex ministro dell'Economia, Arnaud Montebourg, di 54 anni. Volto della sinistra keynesiana e favorevole ai grandi investimenti pubblici, Montebourg guarda a una Francia che contrasti il "blocco conservatore" dell'Ue e cerca il suo bacino di voti tra la classe lavoratrice terreno fertile anche per il Front National di Marine Le Pen.



Gli altri quattro aspiranti all'Eliseo sono l'ex ministro Vincent Peillon, la radicale di sinistra Sylvia Pinel, l'ecologista François de Rougi e il democratico Jean-Luc Bennahmias.