Francia, un Tgv deraglia a Strasburgo: dieci morti e 37 feriti

A bordo del treno, che era in fase di test, c'erano anche bambini, figli dei tecnici e dei ferrovieri impegnati nel collaudo. Guillaume Pepy, amministratore delegato di Sncf - le ferrovie francesi - ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per capire perché sul treno c'erano anche persone non autorizzate. "Quella di far salire accompagnatori - ha commentato - non è una pratica che la Sncf riconosce. Un test è un test, non una gita turistica o commerciale". Questo è il primo deragliamento mortale da quando la società francese ha iniziato a operare, nel 1981.