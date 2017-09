Francia,trovato materiale esplosivo in casa a sud di Parigi: 2 fermi

Due persone sono state fermate in Francia a seguito del ritrovamento in una casa di Villejuif, a sud di Parigi, di bombole di gas e altri componenti che possono essere utilizzati per realizzare esplosivi. Lo riferisce una fonte di polizia, che inizialmente aveva detto che nell'abitazione era stato trovato dell'esplosivo Tapt, usato dall'Isis in diversi attacchi in Europa. Indaga la procura antiterrorismo.