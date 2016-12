E' stato per caso che un abitante di Évreux, comune francese dell'Alta Normandia, ha scoperto il tesoro d'oro nascosto dentro la casa appena ereditata. Dopo aver deciso di vendere all'asta l'immobile, l'erede ha iniziato a spostare i mobili per il trasloco trovando sotto il divano una scatola di latta piena di monete d'oro. Così ha iniziato a cercare per la casa altri oggetti inusuali scoprendo 100 chili d'oro per un valore di 3,5 milioni di euro.