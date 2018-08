Francia, tenta di dirottare l’aereo: fermato e immobilizzato da un ex campione di boxe

Un passeggero di un aereo Lufthansa partito da Monaco di Baviera e diretto a Parigi ha tentato di entrare nella cabina di pilotaggio per dirottare il mezzo. Peccato che uno dei passeggeri fosse Tarik Sahibeddine , ex pugile, due volte campione dei pesi welter, che inizialmente ha provato a dissuaderlo con le buone, senza però ottenere risultati, per poi passare alle maniere forti, stendendo a terra l’uomo e immobilizzandolo. Il gesto ha scatenato l’ovazione dei presenti. All’arrivo nella capitale francese, l’uomo che ha tentato di dirottare l’aereo è stato consegnato alla polizia. Sahibeddine, invece, ormai considerato un "eroe", è stato ringraziato dall’equipaggio.

Tutto è iniziato quando l’ex pugile si è accorto dell’aggressività del passeggero in questione, probabilmente affetto da problemi psichici, nel chiedere un altro bicchiere di alcol. Bicchiere che il capo cabina non voleva dargli. È a questo punto che l’uomo si è avvicinato alla cabina di pilotaggio. Sahibeddine lo ha raggiunto e ha provato a farlo ragionare. Ma lui non voleva saperne, chiedeva di parlare con il comandante e minacciava di forzare la porta della cabina. "Senza aspettare l’ok del comandante, gli sono saltato addosso e l’ho immobilizzato", ha raccontato l’ex pugile a Le Parisien. Poi l’ha legato fino all’atterraggio. "Non doveva capire che avevo paura", ha aggiunto Sahibeddine. Già i passeggeri erano molto spaventati, pensavano di avere a che fare con un terrorista. Ma, grazie al coraggio del campione, tutto si è concluso per il meglio.