Francia, sventato attentato: arrestati due fratelli egiziani

Un nuovo attentato è stato sventato in Francia con l'arresto di due fratelli egiziani. Lo ha annunciato questa mattina alla tv BFM il ministro dell'Interno, Gerard Collomb. I due, ha detto il ministro, erano in possesso delle istruzioni per la fabbricazione di veleno di ricino. "C'erano due giovani di origine egiziana che si stavano preparando a commettere un attacco, con esplosivo o ricina, un veleno molto forte", ha detto il ministro.