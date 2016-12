Francia, sul mercato lo "spinello" elettronico: è già polemica

18:32 - Due imprenditori hanno lanciato sul mercato francese lo "spinello elettronico", il primo vaporizzatore ai cannabinoidi mai realizzato, presentato come rilassante e senza effetti psicotici. Subito dopo l'annuncio, però, il ministro della salute Marisol Touraine ha promesso di ricorrere alla giustizia per farlo bandire perché "rappresenta un invito al consumo di cannabis, potenzialmente censurabile dalla legge".

La sigaretta elettronica all'olio di canapa è stata realizzata da una società franco-ceca, che ne ha esaltato l'"effetto anti-stress e rilassante" definendolo "legale al 100%". Il prodotto è stato presentato come una sigaretta elettronica normale, con un liquido contenente il 5% di un'altra sostanza, il cannabidiolo o cbd, estratto dalla canapa industriale la cui coltura è autorizzata in Europa.



Secondo gli ideatori, questo vaporizzatore offre i benefici "rilassanti" della cananbis ma senza gli effetti psicotropi, grazie all'estrazione di molecole della canapa senza thc (tetracannabinolo), la principale molecola attiva della cannabis. "Questa e-cig non può essere considerata come un'alternativa allo spinello" hanno dichiarato i due imprenditori. Considerando concentrazione di cbd, gli effetti, assicurano, "saranno molto leggeri e i consumatori saranno quelli che già ora ricorrono alle e-cig, chi fuma il tabacco o altre sostanze''.



In Francia l'uso ricreativo della cannabis è proibito, passibile di una condanna al carcere e un'ammenda fino a 3.750 euro.