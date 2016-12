Francia, squilibrato accoltella donna: "Volevo uccidere per Ramadan"

Una giovane donna è stata aggredita e ferita nel nord della Francia, a Rennes, in Bretagna. Ad agire è stato uno squilibrato che ha dichiarato di aver voluto "uccidere per il Ramadan", secondo quanto riferiscono i media locali. La vittima è una 19enne che è stata attaccata dall'uomo alla fermata dell'autobus: lo squilibrato l'ha colpita tre volte con il coltello, all'addome e al braccio. La ragazza è in condizioni gravi.