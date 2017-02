Francia, sospetto kamikaze: "Mi sposo poi attacco". Quattro arresti

Prima le nozze poi l'attacco - Un sospetto kamikaze, tra quelli fermati, prevedeva di farsi esplodere dopo aver sposato la ragazzina di 16 anni fermata con lui nel blitz di Montpellier. Lo riferisce BFM-TV spiegando che le nozze erano previste molto presto e successivamente la giovane sarebbe partita per la Siria. Tra gli altri arrestati, un ventenne aveva attirato l'attenzione degli inquirenti per la sua radicalizzazione e un tentativo di partenza per la Siria nel novembre 2015. Noto come radicalizzato anche un altro dei fermati nato nel 1983 e la ragazza individuata sui social network. Sembra invece che la quarta persona, 27 anni, abbia un ruolo secondario.



Lo stesso esplosivo di Bruxelles - Nella retata antiterrorismo sono stati trovati 71 grammi di perossido di acetone Tatp, lo stesso tipo di esplosivo usato negli attacchi di Bruxelles, oltre ad un litro d'acetone e un litro d'acqua ossigenata.