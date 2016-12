Francia, sindaco di Cannes vieta il burkini in spiaggia: "Può creare disagi all'ordine pubblico"

Niente burkini in spiaggia a Cannes. Lo ha deciso con un decreto municipale il sindaco della cittadina francese, David Lisnard, vietando il costume che copre integralmente il corpo delle donne che lo indossano. "L'ingresso in spiaggia e al mare - si legge nel provvedimento - è vietato a tutte le persone che non hanno un abbigliamento corretto, rispettoso dei buoni costumi e della laicità, che rispetti le regole igieniche e la sicurezza di bagnanti".