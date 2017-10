Francia si impegna ad accogliere 10mila rifugiati entro ottobre 2019

La Francia si è impegnata ad accogliere 10mila rifugiati entro ottobre 2019. L'ha detto il ministro dell'Interno transalpino Gerard Collomb, precisando che 3mila verranno dalle missioni di protezione in Niger e Ciad. Ad agosto il presidente francese Emmanuel Macron aveva proposto di "identificare" in Niger e Ciad i migranti "che hanno diritto all'asilo" per "metterli in sicurezza più rapidamente".