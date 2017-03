Francia, segretario Ps "scomunica" Valls: fuori chi sta con Macron

"Chi sta con Emmanuel Macron non sarà più nel Partito socialista francese". E' la "scomunica" lanciata da Jean-Christophe Cambadelis, segretario del Ps. In una lettera ai militanti del partito, Cambadelis ha messo in guardia tutti coloro che volessero seguire l'esempio dell'ex premier Manuel Valls. "La nostra posizione è semplice: Benoit Hamon è il candidato uscito dalle primarie. Quelli che sono andati con En Marche non sono quindi più nel Ps".