Francia, scontro treno-scuolabus: si indaga su passaggio a livello

Si tenta di far luce sulla dinamica dello scontro tra un treno regionale e uno scuolabus avvenuto nel sud-ovest della Francia, con un bilancio di 4 morti e 20 feriti. "È troppo presto per dire se le sbarre del passaggio a livello fossero alzate o abbassate" ha affermato Jean-Jacques Fagny, procuratore della Repubblica di Perpignan, annunciando in un comunicato stampa "l'apertura di un'inchiesta che ipotizza l'omicidio e lesioni involontarie".