Francia, scontro tra bus e Tir: 43 morti Tra le vittime anche un bambino

Strage sull'asfalto nel sud della Francia, dove 43 persone sono morte dopo lo scontro frontale tra un bus e un camion nei pressi di Libourne, una cittadina non lontana da Bordeaux. La maggior parte delle vittime sono anziani, che stavano viaggiando a bordo del pullman per una vacanza organizzata. Tra le persone rimaste indenni, ci sono anche alcuni feriti, due dei quali gravi. Morto un bambino, che viaggiava nella cabina del tir.

Anche un bimbo tra le vittime: era nella cabina del tir - "Il corpo di un bimbo è stato trovato nella cabina del tir", ha riferito una fonte giudiziaria a Radio Rtl. Secondo l'emittente, il bimbo potrebbe essere il figlio dell'autotrasportatore, morto anche lui nell'incidente. Il piccolo aveva solo tre anni.





Salvo l'autista del bus, "è stato eroico" - Contrariamente a quanto emerso in un primo tempo, l'autista del bus coinvolto nel tragico incidente in Francia è sopravvissuto allo schianto. Anzi, stando a una testimonianza raccolta da radio Europe 1, avrebbe avuto un "comportamento eroico", cercando di mettere in salvo i passeggeri tra le fiamme.

A raccontarlo è Philippe Flipot, medico generalista di Puisseguin. "L'autista del bus, che ho visitato, è molto scioccato. Mi ha detto di essersi ritrovato davanti a un camion messo a portafoglio, non ha potuto evitarlo". E ancora: "E' riuscito ad aprire le porte e i passeggeri hanno potuto lasciare il bus. Mettendo a repentaglio la propria vita, perché le fiamme lo hanno investito, è riuscito a far uscire qualche passeggero".- "Il camion è uscito dalla sua traiettoria in una curva e ha urtato il bus che ha preso fuoco": questa la dinamica dello scontro, secondo le parole del vicesindaco di Puisseguin, Gerard Dupuy, la località dove è avvenuto il terribile incidente. La collisione tra i due mezzi intorno alle 7:30 del mattino, sulla strada provinciale 123. Almeno 60 i vigili del fuoco impegnati per i soccorsi.L'incidente stradale, ha aggiunto il vicesindaco, è avvenuto "in una curva pericolosa del comune", in un punto dove "c'erano già stati incidenti". Al momento dello scontro il camion, che trasportava legna, era di traverso sulla strada. Non è però ancora chiaro se si sia trattato di una manovra volontaria o di una perdita di controllo del guidatore.- Il presidente francese Francois Hollande ha dichiarato che "il governo è totalmente mobilitato su questa terribile tragedia. Faremo piena luce sulle circostanze di questo dramma". "Siamo colpiti, bisogna organizzare l'accoglienza dei feriti e purtroppo dei corpi", ha detto invece il sindaco di Puisseguin.