Francia,scontri fra pro e anti Le Pen in Corsica: interviene polizia

Scontri ad Ajaccio, in Corsica, dove era in programma un comizio della leader del Front National e candidata alle presidenziali francesi Marine Le Pen. Le tensioni sono scoppiate tra un gruppo di oppositori della leader dell'ultradestra, appartenenti a un'organizzazione antifascista, e alcuni suoi sostenitori. Le forze dell'ordine sono intervenute, utilizzando anche gas lacrimogeni, per sedare la rissa. Alcune persone sono state fermate.