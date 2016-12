Francia, sconsigliato il presepe nei municipi: scoppia la polemica

"E' un testo rivelatore di un laicismo forsennato che imperversa nella società" è la protesta di un portavoce del partito cristiano-democratico, creato nel 2009 dall'ex ministro Christine Boutin, che ha lanciato una petizione online raccogliendo in poco tempo oltre 106mila adesioni.



E anche il Front National promette battaglia. Tre sindaci di FN hanno ritirato la loro adesione all'Amf, seguiti da alcuni esponenti dei Republicains, stesso partito di Baroin, che hanno scritto un messaggio per chiedere una revisione del vademecum.



Ma il presidente dell'Amf, come ha rivelato Le Figaro, ha spiegato di non aver mai fatto "ingiunzioni" ai sindaci sui presepi, ma solo "raccomandazioni" ricordando di aver anche richiesto un parere al Consiglio di Stato. E per questo non ha nessuna intenzione di correggere il testo come richiesto dai suoi colleghi di partito che già hanno annunciato lo scontro aperto per il prossimo congresso dell'Amf, in primavera.