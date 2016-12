Francia, schianto tra auto e scuolabus: almeno due morti e 7 feriti

"Il bus è slittato sicuramente a causa delle condizioni meteo", ha detto in un primo tempo un responsabile della Gendarmerie Nationale citato da France 3 Franche-Comtè. Ma a qualche ora dall'incidente sembra che si propenda più per "eccesso di velocità".



L'autista 25enne aveva ottenuto il permesso lo scorso anno e lavorava da dicembre. E' risultato negativo sia all'etilometro sia ai test anti-droga. "E' attualmente sotto shock", dicono le autorità provinciali. Ricoverato in ospedale è stato posto, come da procedura, in stato di fermo nel quadro dell'indagine per "omicidio colposo".



La provinciale 437 è considerata come una delle strade più pericolose del Doubs. Nel 2014, sette persone sono morte nel tratto di strada che collega Morteau a Pontarlier.