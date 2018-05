Francia, salva la vita a suo fratello gemello: gli dona metà della sua pelle

I trapianti di pelle sono molto complicati, soprattutto quando interessano ampie parti del corpo. Di solito i medici preferiscono coprire alcune zone del corpo trapiantando la cute da altre parti dello stesso individuo. Nel caso di Franck non era possibile: non aveva più pelle. Eric allora ha donato metà della sua di pelle per salvare suo fratello gemello. Visto che i due individui sono geneticamente identici era impossibile che la palle venisse rigettata come succede di frequente con i trapianti cutanei.



"La cosa folle - ha detto Eric all'Afp - è che i medici non mi hanno subito valutato come possibile donatore perché mio fratello aveva la testa fasciata durante le visite e non si erano accorti che eravamo gemelli". E' stato Eric a insistere per un trapianto cutaneo e il chirurgo Maurice Mimoun dell'ospedale Saint Louis di Parigi ha accettato la sfida di un intervento difficilissimo. I trapianti di pelle solitamente interessano al massimo il 60% del corpo, nessun medico aveva mai fatto un innesto cutaneo su una zona così ampia.



Eric ha regalato metà della sua pelle a suo gemello Franck e ha detto che la sensazione di "sollievo" per averlo salvato ha compensato il dolore che ha provato. Franck, invece, ha dichiarato che dopo l'operazione gli sembrava di "indossare una tuta". Ora il 34enne riesce a mangiare da solo, a camminare, persino a correre per una decina di minuti. E riuscirà anche a tenere in braccio sua figlia che nascerà tra qualche mese.