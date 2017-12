Francia, salmonella nel latte in polvere: inchiesta su Lactalis

Gli inquirenti francesi hanno aperto un'inchiesta per il contaggio da salmonella e il ritiro dai mercati internazionali del latte in polvere prodotto dal gruppo francese Lactalis. Lo ha indicato una fonte legale alla France Presse. L'indagine si concentrerà su possibili accuse di aver provocato lesioni non volontarie e aver messo a rischio la vita di altre persone, ma anche su possibili frodi ed errori nel richiamo del prodotto.