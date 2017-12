Francia, rissa e spari tra trafficanti migranti a Calais: 5 feriti

Tensione a Calais, dove cinque migranti sono rimasti feriti in seguito ad una rissa degenerata in colpi di arma da fuoco. Colpi di pistola sono stati esplosi da membri di due gruppi afghani. Per la polizia potrebbe trattarsi di una disputa tra trafficanti di migranti. Nonostante lo sgombero del campo migranti chiamato "la giungla", al momento sono presenti a Calais tra i 500 e i 700 migranti.