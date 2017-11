Francia, revocata l'immunità a Marine Le Pen per foto vittime Isis

L'Assemblea nazionale francese ha deciso la revoca dell'immunità parlamentare per il presidente del Front National, Marine Le Pen, in relazione all'inchiesta per la diffusione sul suo profilo Twitter di tre immagini di diverse vittime dell'Isis. L'inchiesta è stata aperta per "diffusione di immagini violente". Tra le vittime mostrate dalla leader di estrema destra, figurava anche il giornalista americano James Foley.