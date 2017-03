Francia, ragazza down presenta il meteo in tv: è record di ascolti

Record di ascolti per Mélanie Segard, la 21enne affetta da sindrome di Down che mercoledì sera ha presentato in prime time le previsioni del tempo su France 2, realizzando il suo sogno. Lo ha annunciato l'emittente transalpina, precisando che i telespettatori sintonizzati sono stati quasi 5 milioni e mezzo. Oltre all'incredibile risultato del 20,7% dell'audience, Melanie è diventata anche "regina del web" con oltre 3,3 milioni di clic sui social network.

"Se raggiungo 100mila 'like', presento le previsioni del tempo alla televisione": questa era stata la sfida lanciata dalla ragazza su Facebook a inizio marzo, in una campagna dal titolo "Mélanie può farlo". Il risultato? La pagina ha registrato più di 250mila "mi piace" in meno di due settimane.



Per una società più aperta - "Con questa iniziativa, France 2 si è associata alla battaglia quotidiana dell'Unapei (Unione nazionale delle associazioni di genitori, handicappati mentali e loro amici) a favore di una società aperta", ha fatto sapere l'emittente in un comunicato. L'associazione, sostenendo Mélanie in questa iniziativa, ha voluto lanciare una immagine positiva della malattia in vista della giornata mondiale della sindrome di Down, che si celebra il 21 marzo.