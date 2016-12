Francia, pullman di turisti colpito da spari: sei persone ferite

Due raffiche di proiettili sono stati sparate nel sud-ovest della Francia contro un pullman di turisti cechi, ferendone almeno sei, fra cui alcuni bambini. Secondo la procura di Valence, non è chiaro chi abbia sparato né il perché. Il mezzo stava rientrando in Repubblica Ceca dopo un viaggio in Spagna. I feriti sono stati colpiti da schegge di vetro.