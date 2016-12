Francia, pronto a dimettersi ministro dell'Economia Emmanuel Macron

Il ministro dell'Economia francese Emmanuel Macron rassegnerà le dimissioni e incontrerà alle 15 il presidente Francois Hollande, secondo quanto dice una fonte a Reuters. La decisione sarebbe stata presa dal giovane ministro in vista della sua campagna per l'Eliseo. Da mesi le prese di posizione "liberal" di Macron venivano infatti accettate con grande difficoltà dal governo in carica.