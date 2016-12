Francia, prof ebraico accoltellato da aggressori con maglietta Isis

Un insegnante di una scuola ebraica è stato accoltellato a Marsiglia nella tarda serata di mercoledì da tre uomini, i quali gli avrebbero rivolto insulti antisemiti prima di colpirlo. Uno degli aggressori indossava una maglietta con i simboli dell' Isis . Il docente è rimasto ferito a un braccio e a una gamba ma non è in pericolo di vita. Gli autori dell'aggressione sono fuggiti a bordo di due scooter dopo l'arrivo di una pattuglia.

Aggressori hanno mostrato anche foto del "killer di Tolosa" - "Il professore - ha spiegato il procuratore Brice Robin - è stato avvicinato in strada verso le 19:50 da tre individui in sella a due scooter. Uno di loro ha mostrato una t-shirt dell'Isis e un'altro ha mostrato la foto di Mohamed Merah su un cellulare". Merah, il "killer in scooter" di Tolosa, uccise nel 2012, fra Montauban e Tolosa, sette persone fra cui tre bambini ebrei prima di essere abbattuto in un blitz della polizia.



Insulti antisemiti prima di colpirlo - "I tre individui - ha aggiunto il procuratore - hanno insultato, poi minacciato, infine pugnalato la loro vittima. Al braccio, poi alla gamba. All'arrivo di una vettura, che ha interrotto la loro aggressione, hanno preso la fuga". Nei loro insulti contro il professore, i tre si sono abbandonati a insulti violentemente antisemiti. La vittima indossava una kippa, il copricapo ebraico, e stava rientrando a casa dal centro comunitario di Yavné, che comprende una scuola e una sinagoga.