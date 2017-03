Francia, primo dibattito in tv per i candidati allʼEliseo 1 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 2 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 3 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 4 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 5 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 6 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 7 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 8 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 9 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 10 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 11 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 12 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 13 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 14 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 15 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 16 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 17 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 18 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 19 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 20 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 21 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 22 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 23 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 24 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 25 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 26 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 27 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo 28 di 28 Ansa Ansa Francia, primo dibattito in tv per i candidati all'Eliseo leggi dopo slideshow ingrandisci

"Tutti quelli che sono qui, ci sono da anni, sono i rappresentanti della vecchia politica. Io ho creato un movimento nuovo, che vuole rinnovare il Paese", ha ripetuto Macron. Il primo dibattito elettorale - tre ore su TF1 - si è scaldato dopo oltre un'ora di dichiarazioni. Macron è stato preso di mira in particolare dalla Le Pen e da Hamon. La prima lo ha accusato di essere "per il burkini", Macron - fino a quel momento molto pragmatico - ha reagito: "Madame, non ho bisogno di un ventriloquo".



Quanto all'ex compagno di maggioranza, candidato del partito socialista che molti del suo partito non votano preferendo il "traditore" Macron, l'attacco è arrivato sull'autofinanziamento con le donazioni del movimento "En Marche!". "Sono defiscalizzati, vero? Può assicurare che non ci sono dirigenti di case farmaceutiche?", ha chiesto Hamon. Secco Macron: "Lei non può pensare che io vada a controllare l'identità di chi fa le donazioni, ma tutto è trasparente e pubblico, chiunque può controllare".



I temi della sicurezza e della laicità - Il dibattito, inedito in Francia dove in tv nel passato ci sono stati solo i faccia a faccia fra gli sfidanti al ballottaggio, è stato molto vivace, a tratti nervoso. Marine Le Pen ha attaccato sull'immigrazione, la sicurezza, la laicità. "La Francia non può offrire a nessuno del lavoro che non c'è neppure per i francesi", ha detto. Dopo lo spazio preponderante alle inchieste giudiziarie e agli attentati, a 34 giorni dal voto i concorrenti sono finalmente stati chiamati ad illustrare i loro programmi, a confrontarli, a combattere per convincere gli elettori.



Fillon in difficoltà - Negli studi di Tf1 erano solo in 5 e all'inizio Fillon, Macron, Le Pen hanno solidarizzato con i 6 esclusi, anche se si tratta di candidati minori che i sondaggi non prendono in considerazione. Il previsto schema "tutti contro Macron", candidati dei partiti tradizionali che si vedono scavalcati dal giovane leader del movimento "En Marche!", si è puntualmente verificato. La crescita di Macron nei sondaggi, oltre ogni rosea previsione, ha accentuato questa tendenza. Tutte le inchieste lo danno pari o addirittura davanti a Le Pen al primo turno, con Fillon staccato di 10 lunghezze e gli altri a seguire. Il candidato dei Républicains, travolto dalle inchieste, è apparso il meno battagliero e incisivo dei cinque.