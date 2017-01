Francia, primarie socialiste: sarà ballottaggio tra Valls e Hamon

Alla chiusura dei seggi alle 19, l'affluenza è stata stimata tra 1,7 e 1,9 milioni di persone. Sette i candidati tra i quali gli elettori delle primarie erano chiamati a scegliere anche se da subito è apparso chiaro che la corsa per il ballottaggio del 29 gennaio fosse tra Valls, Montebour e Hamon, proprio come poi i risultati hanno dimostrato, .



La crisi della sinistra francese - Nonostante iscriversi per votare alle primarie sia stato reso "facile" (bastava un euro e la firma su una dichiarazione) la disillusione degli elettori di sinistra verso i socialisti francesi è dilagante. Prova ne è il fatto che, se oggi si fossero tenute le presidenziali, qualsiasi candidato socialista in corsa non sarebbe passato al secondo turno, secondo quanto rivelano i sondaggi.



Valls, Hamon e Montebourg - Manuel Valls, ex premier, è sempre stato dato come il grande favorito, nonostante nel tempo abbia sofferto dell'impopolarità del presidente Hollande. Nato a Barcellona, di 54 anni, Valls afferma di incarnare l'idea di una Repubblica forte, giusta e laica che non fa promesse che sa di non poter mantenere (facendo riferimento alla controversa misura del reddito universale lanciata dall'avversario Benoît Hamon).



Hamon, dal canto suo, ex ministro dell'Istruzione, è riuscito a porre al centro del dibattito elettorale la sua idea di un reddito minimo di 750 euro per tutti i francesi maggiorenni. L'ex ministro dell'Economia, Arnaud Montebourg, 54 anni, rappresenta la sinistra keynesiana, favorevole ai grandi investimenti pubblici e ha cercato il suo bacino di voti tra la classe lavoratrice, terreno fertile anche per il Front National di Marine Le Pen.