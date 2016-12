Francia, presto revoca controlli a frontiere e ripristino Schengen

La Francia potrebbe decidere "molto presto" la revoca dei controlli alle frontiere scattati in seguito gli attentati di Parigi. Lo ha annunciato il dirigente della polizia di frontiera delle Alpi marittime. L'eventuale revoca delle misure straordinarie contro il terrorismo ripristinerà il trattato di Schengen per la libera circolazione in Europa. La decisione potrebbe far riprendere il passaggio di migranti al confine tra Italia e Francia.