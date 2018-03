I clienti presi in ostaggio sono usciti dal supermercato prima dell'irruzione delle teste di cuoio. L'uomo armato è rimasto all'interno soltanto con un ufficiale della gendarmeria che era presente al momento della presa di ostaggi. Tra le vittime c'è il macellaio del supermercato "Super U". Assalitore ha rubato auto e ucciso passeggero - Prima della presa d'ostaggi al Super U di Trebes, l'assalitore ha rubato un'auto fermando il conducente e sparando contro di lui, ferendolo gravemente. L'uomo ha poi ha sparato sul passeggero che era accanto, uccidendolo: è quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate da Bfm-Tv. L'assalitore ha rivendicato di essere dell'Isis - Dopo aver sparato contro alcuni agenti e prima di entrare nel supermercato, l'assalitore avrebbe gridato "Allah Akbar". L'uomo, secondo il giornale locale La Depeche du Midi, avrebbe detto di voler "vendicare la Siria" e di appartenere all'Isis. Sarebbe stato armato di diverse bombe a mano. Chiesto il rilascio di Salah Abdeslam - Prima di morire, i l sequestratore ha chiesto la liberazione di Salah Abdeslam, l'unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente in carcere in Francia: è quanto riferise Bfm-Tv. Sequestratore è schedato, di origini marocchine - Il sequestratore era noto alla polizia francese e schedato per sospetta radicalizzazione. Era marocchino o di origine marocchina che vive a Carcassonne. Secondo le fonti, aveva 25 anni. Gli spari contro le forze di sicurezza a Carcassone - Secondo una prima ricostruzione, gli uomini della Compagnia repubblicana di sicurezza stavano rientrando in caserma dopo una corsa mattutina quando sono stati presi di mira almeno da cinque o sei colpi d'arma da fuoco. L'assalitore avrebbe poi tentato di ricaricare l'arma, che però si è probabilmente inceppata ed è quindi fuggito in auto. Premier: "Tutto fa pensare a un attacco terroristico" - "Tutte le informazioni di cui disponiamo allo stato attuale fanno pensare a un atto terroristico": lo ha detto il premier Edouard Philippe, intervistato in diretta sui fatti di Trebes, nel sud della Francia.

Site: sostenitori Isis festeggiano attacco in rete - "I sostenitori dell'Isis esprimono soddisfazione per quanto sta accadendo a Trebes ma non c'è (fino ad ora) una massiccia campagna guidata dall'Isis dopo Parigi e Bruxelles e in altri attentati rivendicati. Comunque, i canali celebrano il fatto che l'aggressore di Trebes abbia rivendicato la sua appartenenza all'Isis, affermando che gli operativi sono ancora in grado di colpire l'Occidente". Lo scrive su Twitter Rita Katz, direttrice del Site, il sito di monitoraggio del jihadismo sul web.



Macron: "Tutto porta a credere sia attacco terroristico" - "Tutto porta a credere che si tratti di un attacco terroristico". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron in merito alla presa di ostaggi a Trebes. "Voglio assicurare il mio sostegno a tutti coloro che hanno affrontato e si trovano ancora in questa situazione", ha aggiunto confermando che il ministro dell'Interno si trova sul posto. Il presidente sarà a Parigi tra qualche ora dato che si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo.