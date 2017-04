Francia, preparavano un attentato: arrestati due giovani radicalizzati

La polizia francese ha arrestato due sospetti terroristi , un 23enne e un 29enne, accusati di voler mettere a segno "un imminente attentato " durante le presidenziali francesi. I due, già noti agli 007 francesi per la loro radicalizzazione , sono stati bloccati in un edificio a Marsiglia, nel quale sono stati rinvenuti esplosivi di tipo Tatp . Nella città francese mercoledì terrà un comizio Marine Le Pen ; sembra però che il loro obiettivo non fosse lei.

Il ministro dell'Interno francese, Matthias Fekl, ha dichiarato che la sicurezza è stata rafforzata in tutto il Paese per garantire i candidati alle elezioni presidenziali e lo svolgimento del voto. "E' stato fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza delle presidenziali", ha dichiarato, citato da Bfmtv, sottolineando che 50mila poliziotti e gendarmi sono stati mobilitati per questo. Saranno appoggiati dall'operazione Sentinelle a controllare 67mila seggi.



France Info identifica i due come Mahiédine M., del 1987, e Clément B., del 1993, con cittadinanza francese e noti ai servizi di sicurezza perché radicalizzati: si sarebbero convertiti all'islam radicale mentre erano detenuti nel carcere di Sequedin.



Inoltre, secondo Le Parisien, "gli inquirenti hanno scoperto un video in cui i due sospetti prestavano giuramento all'Isis". Nella registrazione viene filmata, tra l'altro, la prima pagina di un giornale con la foto del candidato François Fillon. I due non erano originari di Marsiglia ma avevano affittato una casa nella grande città francese affacciata sul Mediterraneo.



I candidati più a richio sono Fillon e Le Pen - I servizi di sicurezza francesi hanno chiesto a François Fillon, candidato dei Repubblicani, di indossare un giubbetto antiproiettile, ma l'ex premier ha rifiutato. La decisione è stata presa dopo la scoperta del videomontaggio con la prima pagina di un giornale e la foto del candidato dei conservatori, un elemento che ha messo i servizi di intelligence sulla pista dei due terroristi. Su una scala da 1 a 4, Fillon è valutato a livello 2, Marine Le Pen a livello 3, Emmanuel Macron e Jean-Luc Mélenchon a livello 4.