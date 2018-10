Francia, perquisita la casa del leader di sinistra Mélenchon e lui protesta in diretta Facebook

È stata perquisita l'abitazione di Jean-Luc Mélenchon, leader di France Insoumise, in relazione a due inchieste preliminari. A rivelarlo è stato lo stesso politico con più video dirette dalla sua pagina Facebook nella quale, oltre a segnalare l'operazione in corso, ha denunciato il tutto come una chiara intimidazione nei confronti suoi e dei suoi collaboratori, proprio mentre il governo Macron è alle prese con una difficile situazione dovuta a un indice di gradimento in calo.