Francia, paura nella stazione di Nimes: arrestato un uomo armato di pistola

E' stata la prefettura della regione della Gard, a metà serata, a smentire la notizia della sparatoria, confermando però che la stazione era in lockdown perché "era in corso un'operazione di verifica dopo una segnalazione sospetta". Con un secondo tweet la prefettura ha poi annunciato la fine dell'allerta e la riapertura della stazione. Anche in questo caso si sono inseguite le voci, poi smentite, di uomini in fuga ricercati dalla polizia.



L'allarme a Nimes è scattato in una città blindatissima che proprio sabato ha ospitato la partenza della Vuelta, il Giro di Spagna, evento al quale ha partecipato anche il ministro dell'Interno Gérard Collomb. Un dispositivo di sicurezza massiccio è stato organizzato per garantire l'evento sportivo, dopo gli attentati avvenuti in Spagna.