Francia, ostaggi in chiesa: sequestratori avrebbero urlato "Daesh"

Secondo il sito del francese Le Point, i due sequestratori, che hanno preso in ostaggio cinque persone in una chiesa dell'Alta Normandia e hanno sgozzato il parroco, hanno gridato "Daesh" (acronimo arabo per Isis) entrando nel luogo di culto. Secondo Le Figaro, uno dei due inoltre aveva la "chachia", il tipico copricapo di lana indossato dai musulmani.