Francia, ok Senato a proroga stato di emergenza per sei mesi

Dopo l'ok dell'Assemblea Nazionale anche il Senato francese ha dato il proprio via libera alla proroga di 6 mesi dello stato d'emergenza in seguito agli attentati del 14 luglio a Nizza. Dopo il voto, una commissione paritaria mista composta da 7 deputati e 7 senatori si è riunita per giungere a un testo comune tra la versione adottata alla Camera e quella del Senato. Giovedì il voto definitivo.