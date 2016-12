Francia,nuove accuse a ex presidente Sarkozy su finanziamenti libici

Si apre un nuovo capitolo nelle indagini a carico di Nicolas Sarkozy, accusato di finanziamento occulto in occasione della sua campagna elettorale del 2007. Un faccendiere franco-libanese, Ziad Takieddine, ha affermato di aver consegnato all'ex presidente francese 5 milioni di euro in contanti provenienti dal dittatore libico Muammar Gheddafi. Il denaro sarebbe stato trasportato in alcune valigie nel corso di tre viaggi fra novembre 2006 e inizio 2007.