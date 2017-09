Francia, nuotatore paralimpico multato perché senza certificato: deve dimostrare la sua invalidità

Non ha né braccia né gambe il nuotatore paralimpico francese Philippe Croizon, proprio come la campionessa italiana Bebe Vio. Mentre era su un treno con sua madre, come sempre seduto sulla sua sedia a rotelle, un controllore gli ha chiesto di dimostrare la sua invalidità. Il campione, in quel momento, non aveva con sè il certificato quindi ora dovrà pagare una multa.