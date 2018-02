Francia, nelle carceri spazi ad hoc per isolare i radicalizzati

Nel quadro del nuovo piano nazionale contro la minaccia terroristica, il premier francese, Edouard Philippe, ha annunciato la creazione di 1.500 posti ad hoc nelle carceri per isolare i detenuti radicalizzati. In Francia, su circa 70mila detenuti, 512 sono attualmente incarcerati per fatti di terrorismo, e altri 1.139 sono "radicalizzati". Per ora l'unica prigione francese con spazi separati per i radicalizzati è quella di Lille-Annoeullin.